Son Mühür/ Beste Temel- “Geniş Aile”, “Oflu Hoca”, “Emret Komutanım” ve “Cenazemize Hoş Geldiniz” gibi birçok film ve dizide rol alan 50 yaşındaki Ufuk Özkan’a 2023 yılında siroz teşhisi konulmuştu.

Tedavi süreci devam eden oyuncu, 12 Ocak’ta sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmış ve karaciğer nakli için beklemeye başlamıştı.

Sanat dünyasından acil donör çağrısı yapıldı

Özkan’ın sağlık durumunun kamuoyuna yansımasının ardından sanat camiasından çok sayıda ünlü isim, sosyal medya üzerinden acil donör çağrısında bulundu. Yapılan paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, süreç yakından takip edildi.

Kardeşi açıkladı: “Süreç yüzde 90 olumlu ilerliyor”

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sevindirici gelişmeyi duyurdu. Umut Özkan açıklamasında, donör arayışında sona yaklaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreciyle ilgili güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldik.

Süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerliyor. Her şey bu şekilde devam ederse pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sonucu sizlerle paylaşacağız.”

“Dualarınız ve desteğiniz bize güç verdi”

Umut Özkan, açıklamasının devamında bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür ederek, ailesi adına duyduğu minneti dile getirdi. Sevenlerin duaları ve iyi dileklerinin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu vurguladı.

Donör olan isim belli oldu

Öte yandan Ufuk Özkan’a donör olan ismin de netleştiği öğrenildi. Ünlü oyuncuya, daha önce birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık’ın donör olduğu belirtildi. Gelişme, hem sanat dünyasında hem de Özkan’ın hayranları arasında sevinçle karşılandı.