Son Mühür/Beste Temel- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki evlerinde evlenmişti. Çift, son haftalarda boşanacakları yönündeki iddialarla magazin gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Boşanma iddialarına net yanıt geldi

Hakkında çıkan ayrılık haberleri sonrası evliliklerine bir şans daha verdikleri öğrenilen çiftten dikkat çeken bir hamle geldi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından Gülseren Ceylan ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Yasmin Erbil, kareye “Kavuştay. Boşanmadılar” notunu düşerek hem evliliğin devam ettiğini duyurdu hem de aradaki buzların eridiği mesajını verdi.

Emirgan’da objektiflere yansıdı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emirgan’da yürüyüş yaparken görüntülenen Gülseren Ceylan, evlilikleriyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

İlk olarak “Makyajım yok, hiç iyi değilim” diyerek konuşmak istemediğini belirten Ceylan, kısa bir süre sonra fikrini değiştirerek samimi açıklamalarda bulundu.

“İlişkimizin dinamiği bu”

Evliliklerinin inişli çıkışlı bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Ceylan, şu ifadeleri kullandı: “Evliliğin başı zor olur derler ya, biz de o süreçlerden geçtik. ,

Şu an iyiyiz ama bu röportaj yayınlanana kadar belki yine tartışırız. Ayrılırız, barışırız… İlişkimizin dinamiği bu. İkimiz de fevriyiz.”

Çocuk sorusuna dikkat çeken cevap

Mehmet Ali Erbil’in yeniden baba olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Gülseren Ceylan, anne olmayı düşünmediğini açıkça ifade etti. Ceylan, Erbil’in kızı Yasmin Erbil’i “kızım” olarak tanımlamasıyla dikkat çekti.

“Anne olmak istemiyorum, benim bir kızım var”

Ceylan açıklamasında, “Anne olmak istemem. Benim kızım var; Yasmin. Yaşıma yakın buldum, arkadaş gibiyiz. Yasminciğim ile iyiyiz” ifadelerini kullandı.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin evliliğinin yoluna devam ettiği bir kez daha gözler önüne serildi.