Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan kamuoyunca tanınan kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun’un da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifade vermek ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen ünlülerden kan, idrar ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

''Ankara'da görüşürüz''

Şarkıcı Hadise, yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Hadise, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Bugün tüm kalbimle sahnedeyim. Ankara'da görüşürüz."