Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan çok sayıda ünlü isme yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de sevilen oyuncu Demet Evgar oldu. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından İyi Niyet Elçisi seçilmesiyle hatırlanan Evgar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sessizliğini paylaşımla bozdu

Ünlü oyuncu Demet Evgar, operasyonun ardından sessizliğini, Fenerbahçeli milli voleybolcu Eda Erdem Dündar’ın Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından İyi Niyet Elçisi seçilmesi üzerine yaptığı paylaşımla bozdu.

Demet Evgar, Instagram hesabında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye’nin paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri paylaştı:

"UN Women ailemiz büyüyor; tüm dünyaya adını duyuran kaptanım, Canım Eda Erdem hoşgeldin aramıza"