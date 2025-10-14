Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ilçedeki Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimi yeniden başlattı. Üretimin başlamasıyla birlikte taze ekmekler, Halk Ekmek Büfeleri ve Halk Marketler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.

Başkan Doğan sabahın erken saatlerinde büfeleri ziyaret etti

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sabah saatlerinde Halk Ekmek Büfeleri’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ekmeğin yeniden satışa başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Doğan’a teşekkür etti.

“Halkın ekmeği yeniden sofralarımızda”

Başkan Şeniz Doğan, üretimin yeniden başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, sürece verdikleri destek için hemşehrilerine teşekkür etti: “Halk Ekmek Fabrikamız bir gün aradan sonra yeniden faaliyete girdi. Halkın ekmeği, Halk Ekmek Büfelerinde ve Halk Marketlerde satışa başladı. Merkezefendi Halk Ekmek yeniden halkın sofralarında. Bu süreçte bize güvenen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onlar için daha fazla mücadele edeceğimize söz veriyorum.” Doğan, yeni dönemde ilçenin farklı mahallelerinde yeni büfeler açılarak hizmetin genişletileceğini de belirtti.

Vatandaşlardan Başkan Doğan’a teşekkür

Halk Ekmek Büfeleri’nde Başkan Doğan’la bir araya gelen vatandaşlar, uygun fiyatlı ekmeğe yeniden kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Merkezefendililer, ekonomik zorluklar karşısında destek sağlayan bu hizmetin devam etmesinden dolayı belediye yönetimine teşekkür etti.