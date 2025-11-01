Türkiye genelinde eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan yasal süre sona erdi. 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren yeni tip sürücü belgelerine geçiş süreci tamamlanırken, 35 milyon 794 bin 515 kişi ehliyetini yeniledi. Ancak 1 milyon 799 bin 172 kişi, süresi içinde başvurusunu yapmadı.

Yeni tip ehliyet uygulamasına geçişte başlangıçta belirlenen son tarih 31 Aralık 2020 idi. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle dört kez uzatılan süre, 31 Ekim 2025 itibarıyla kesin olarak sona erdi.

Yerlikaya “Süre uzatılmayacak” demişti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekim ayı boyunca yaptığı açıklamalarda vatandaşları uyararak, yenileme işlemlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda “Süre bu kez uzatılmayacak, son güne kalmayın” ifadelerini kullanan Yerlikaya, işlemlerini tamamlamayan vatandaşların mağdur olmaması için uyarılarda bulundu.

Bakanlık kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, çağrının ardından yalnızca ekim ayında 275 bin 608 kişi, son gün olan 31 Ekim’de ise 40 bin 771 kişi ehliyet yenileme başvurusu yaptı.

Yenilemeyenler için yüksek ücret

31 Ekim itibarıyla geçerliliğini yitiren eski tip ehliyetlerin artık yenilenmesi, yeni sürücü belgesi çıkarma bedeli üzerinden yapılacak. Buna göre, B sınıfı ehliyetini süresi içinde yenilemeyen vatandaşlar 15 lira yerine 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek.

Yenileme sürecini tamamlamayan sürücüler, araç kullanırken tespit edilmeleri halinde cezai işlemle de karşı karşıya kalacak.