Son Mühür/ Beste Temel- Sosyal medyada paylaşılan bir imam nikahı videosu kısa sürede gündem oldu. Nikah sırasında gelin, mehir olarak 10 gram altın istediğini belirtirken, annesinin bu miktarı az bulması dikkat çekti. İmamın açıklamaları da videoda en çok konuşulan kısımlardan biri oldu.

Nikah anında tartışma: “Mehir olarak ne belirlediniz?”

Görüntülerde imam, nikah öncesi geline dönerek, “Mehir olarak ne belirlediniz? Daha önceden haberiniz var mı ne olduğuna dair?” sorusunu yöneltti. Gelin ise tereddütsüz bir şekilde, “10 gram altın. Başka bir şey istemiyorum” yanıtını verdi.

Bu yanıt üzerine damat sessiz kalırken, nikaha katılan gelinin annesi konuşmaya dahil oldu.

Anne: “Bence az yani, mehirin bir amacı vardır”

Gelin annesi, kızının verdiği cevabın ardından, “Bence az yani... Mehirin asıl bir amacı vardır yani hani. Neyse hocam kendileri bilir yani” ifadeleriyle duruma müdahale etti. O anlarda imam ve diğer katılımcılar arasında kısa süreli bir sessizlik yaşandı.

İmam: “Alt limit 10 gram, üst limiti yok”

Tepkilerin ardından imam, mehir miktarıyla ilgili bir açıklama yaptı. “Bunun bir alt limiti var, üst limiti yok. Alt limit 10 gram, üstü serbesttir” diyen imam, “Gelin Hanım 10 gram istiyorsa yapacak bir şey yok. Ona ben bir şey diyemem. Öyle uygun görmüştür” ifadelerini kullandı.

Tepkiler ikiye bölündü

Video, kısa sürede binlerce kez paylaşılarak sosyal medya platformlarında tartışma yarattı. Kullanıcıların bir kısmı gelinin kararına saygı duyulması gerektiğini savunurken, bazıları ise annenin tepkisine hak verdi.