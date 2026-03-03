Hakkında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama emirleri bulunan Sakınan, 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Dolabın arkasındaki gizli bölmede ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Sakınan'ın izini Çankaya ilçesi Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki bir adrese kadar sürdü. Örgütün hücre evi olarak kullandığı bu daireye düzenlenen baskında Sakınan, gardırobun arkasına inşa edilmiş gizli bir bölmede saklanırken yakalandı. Operasyonda ayrıca saklanma ve örgütsel materyalleri gizleme amacıyla hazırlanmış başka gizli bölmeler, çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Evin hâlâ aktif örgütsel faaliyetler için kullanıldığı tespit edildi.

Şadan Sakınan kimdir?

Şadan Sakınan, 2 Şubat 1965 tarihinde Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra savcılık mesleğine adım attı. Kariyerinde Konya ve Ankara cumhuriyet başsavcı vekilliği görevlerinde bulunan Sakınan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda da uzun süre görev yaptı.

KPSS soruşturmasını örtbas etmekle suçlanıyor

Sakınan'ın adı özellikle 2010 KPSS sınav sorularının FETÖ tarafından önceden örgüt mensuplarına dağıtılmasına ilişkin soruşturmayla birlikte gündeme geldi. İddianamede, Sakınan'ın bu soruşturmayı yürütürken delilleri araştırmadığı, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen dosyayı 2 yıl 83 gün hiçbir işlem yapmadan bekleterek sürüncemede bıraktığı belirtildi. Ayrıca en kritik delil olan sınav evrakının ÖSYM'ye yazdığı müzekkereyle imha ettirilmesini sağladığı iddia ediliyor.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde çalışma ofisine yerleştirilen dinleme cihazlarına ilişkin soruşturma dosyası da Sakınan'ın uhdesindeydi. 17-25 Aralık sürecinin ardından 2014 yılında Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Sakınan, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin akabinde kayıplara karıştı. HSYK Genel Kurulu'nun 24 Ağustos 2016 tarihli kararıyla meslekten ihraç edildi.

Sakınan'ın ayrıca eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki çok sayıda suç duyurusuna takipsizlik kararı verdiği ve bunun karşılığında imar rantı sağlandığı da iddialar arasında yer alıyor. Yakalanan Sakınan'ın adli işlemleri devam ediyor.