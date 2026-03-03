Özellikle bir kamera açısının operasyon açısından kritik rol oynadığı, ajanların korumaların Tahran merkezindeki Pastör Caddesi’nde bulunan Hamaney yerleşkesine ulaştıklarında kişisel araçlarını nereye park ettiklerini bu görüntüler üzerinden takip ettiği belirtildi.

İsrail’in, cumartesi sabahı Hamaney’in yerini tespit etmesinin ardından Pastör Caddesi çevresindeki yaklaşık bir düzine cep telefonu kulesini devre dışı bıraktığı öne sürüldü. Bu hamleyle aramaların meşgul görünmesinin sağlandığı ve güvenlik birimlerinin olası uyarıları almasının engellendiği iddia edildi.

Toplantıya kadar iz sürmüşler

Financial Times’a konuşan bir İsrail istihbarat yetkilisi, “Tahran’ı, Kudüs’ü bildiğimiz gibi biliyorduk. Bir yeri, büyüdüğünüz sokağı bildiğiniz kadar iyi tanıyorsanız, yerinde olmayan tek bir ayrıntıyı bile fark edersiniz” ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberine göre CIA’nın da kritik öneme sahip istihbarat sağlayan bir insan kaynağı bulunuyordu. İsrail’in yapay zeka araçları ve algoritmalarıyla birleştirilen, İran liderliği ve hareketlerine dair geniş veri setini analiz eden bu kaynağın, Hamaney’in hedef alındığı toplantıya kadar iz sürülmesini sağladığı öne sürüldü.

CIA kaynağı kullanıldı

İsrail ve ABD’nin, Hamaney’in toplantıyı gerçekleştirdiği yeri belirledikten sonra operasyon kararı aldığı öne sürüldü. Savaş sürecinde Hamaney’in bomba geçirmez sığınaklara ve yer altındaki güvenli alanlara götürüldüğü, bu nedenle erken hareket edilmesinin sürpriz etkisi yarattığı ifade edildi.

Mossad yetkililerinin saldırıyı aylar boyunca planladığı, ancak yer doğrulamasının yapılmasının ardından operasyonun hemen başlatıldığı aktarıldı. Hamaney’in toplantısının planlandığı şekilde gerçekleştiğini doğrulamak için trafik kameraları, ele geçirildiği iddia edilen telefon ağları ve sahadaki CIA kaynağının kullanıldığı belirtildi.

Saldırı sırasında üst düzey İran ulusal güvenlik yetkililerinin ise binanın farklı bir bölümünde bulunduğu kaydedildi.