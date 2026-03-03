Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Orta Doğu’da tırmanan gerilimi ve Türkiye’ye yönelik tehditleri değerlendiren Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin bir seçenek değil, mecburiyet olduğunun altını çizdi.

Küresel kaos ve İran’a yönelik saldırılar

Dünyanın üzerine bir kaos bulutunun çöktüğünü belirten Bahçeli, istikrarsızlık ateşinin bilinçli şekilde körüklendiğini ifade etti. İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıları "gayrimeşru" olarak nitelendiren Bahçeli, uluslararası sistemin adaletsizliğine şu sözlerle dikkat çekti:

"Geldiğimiz noktada güçsüz haklı, haklı ise güçsüz konumdadır. Hani müzakereler devam ediyordu? Tahran yönetimi operasyonlara boyun eğmek zorunda bırakılmıştır. Biz savaş muhabiri değiliz; amacımız komşumuzun başına gelenlerden ders çıkarmak ve tehlikenin ne kadar yakın olduğunu göstermektir."

"İç cepheyi tahkim etmek zorundayız"

Bahçeli, konuşmasının büyük bir bölümünü Türkiye’nin iç bütünlüğüne ayırdı. Dış tehditlerin ancak içerideki sarsılmaz bir birliktelikle göğüslenebileceğini vurgulayan MHP Lideri, "İç cephemiz sarsılırsa, sağımız solumuz zehirli haşeratlarla, akreplerle sarılacak" uyarısında bulundu. "Bir olmuş Türkiye’nin neresinden rahatsızsınız?" diyerek muhalefete seslenen Bahçeli, vatanın bekasının siyasi hesapların üzerinde olduğunu belirtti.

"Oy kaygısı fasa fiso, önemli olan vatandır"

Siyasi partilerin oy oranlarına dair tartışmaları sert bir dille eleştiren Bahçeli, milli çıkarların seçim sonuçlarından daha kıymetli olduğunu ifade etti:

"Oyumuz şu olmuş, bu olmuş; hepsi fasa fiso! Vatan ve millet elden gidince siyaseti neyin üzerine yapacağız? Gelecek nesillere hangi vaatleri üreteceğiz? Bizim vatan sevgimizle boy ölçüşmeye kalkanlar, önce içine düştükleri gafletten uyanmalıdır."

"Türkiye yeni İran olmayacak"

Son günlerde uluslararası kamuoyunda dile getirilen "Sıra Türkiye’de" iddialarına da değinen Bahçeli, Türkiye’nin teslim olmayacağını sert bir dille ifade etti. "Türkiye yeni İran’dır" şeklindeki yakıştırmaları reddeden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Ölümden öte köy yoktur. Üstümüze kim gelmeyi düşünüyorsa, göreceği azameti kabul etmek zorundadır. Bir ölür, bin diriliriz. Korkak her gün, kahraman ise bir gün ölür. Bu vatana sonuna kadar sahip çıkacağız."

Terörsüz Türkiye vizyonu

Konuşmasının sonunda, terörü bitirmeye yönelik kararlılığını yineleyen Bahçeli, bu konudaki adımlara karşı çıkanlara tepki gösterdi. "Terörsüz Türkiye adımlarımıza dudak bükenler, amacımızı gördünüz mü?" sorusunu soran MHP Lideri, Türkiye’nin bekası için başlatılan sürecin arkasında durduklarını mesajını verdi.

Bölgesel yangın ve barış çağrısı

İran’da üst düzey devlet yetkililerinin hedef alınmasını "vandallık" olarak nitelendiren Bahçeli, komşu coğrafyalardaki çatışmaların Türkiye için hayati dersler barındırdığını ifade etti. Afganistan ve Pakistan arasındaki gerilimin son bulması gerektiğini belirten MHP Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde bölgede bir "barış ortamının yeşermesi" gerektiğini vurguladı:

"Barışmak yerine savaşmak cinayettir. Bu cinayete ortak olmayan her ülke, barışçıl emekler etrafında birleşmelidir. Siyonist-emperyalist azgınlığı sonuna kadar reddediyoruz."

"İran’ın geleceğini halkı tayin etmelidir"

İran’ın 2 bin 500 yıllık köklü tarihine vurgu yapan Bahçeli, komşu ülkenin siyasi toprak bütünlüğünün korunmasının bölge istikrarı için şart olduğunu söyledi. Dış müdahalelere karşı net bir duruş sergileyen Bahçeli, "İran, İranlılarındır. İran’ın geleceğini Siyonist dayatmalar değil, bu ülke halkının iradesi tayin etmelidir" dedi.

Anadolu jeopolitiği ve bin yıllık emanet

Türkmenlerin Anadolu’ya gelişini "kutlu bir fetih hadisesi" olarak tanımlayan Bahçeli, politikanın coğrafyadan doğan sentezine "jeopolitik" dediklerini hatırlattı. Anadolu’nun asla terk edilmeyecek ana yurt olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye’nin sınır ötesindeki soydaş ve dindaşlarıyla olan gönül bağına dikkat çekti:

"Nerede bir soydaşımız, din kardeşimiz varsa orada kalbimiz atıyor demektir. Sınırların ötesinde kalmış kültürel anılarımızla yeniden kucaklaşma hayali, bizim en değerli tutkumuzdur."

"Dünyaya Ankara’dan bakmak zorundayız"

Bahçeli, Türkiye’nin stratejik merkezinin Ankara olduğunun altını çizerek, milli güvenliğin her türlü siyasi hesabın üstünde tutulması gerektiğini ifade etti. Tarihin derinliklerinden beslenen bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten MHP Lideri, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ankara, milli coğrafyamızın yönetim merkezidir. Biz dünyaya Ankara’dan bakmak zorundayız. Ankara’nın ve Türkiye’nin güvenliği her şeyin üstündedir. İşte 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yapmak istediğimiz tam olarak budur: Milli birliği ve kardeşliği savunmaktan başka seçeneğimiz yoktur."