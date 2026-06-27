Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanılığı'na atanan Utku Gümrükçü, Buca ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında partililer ve bölge halkı tarafından büyük bir sevgi seliyle karşılandı. Belediye başkanlığı döneminde de sık sık toplu taşıma araçlarını kullanarak halkın arasında yer alan ve "halkla iç içe başkan" profiliyle tanınan Gümrükçü, Buca’daki Öz Serhat Karslılar Derneği’nde adeta gövde gösterisi yaptı.

'Baba evine sahip çıkma' vurgusu

Öz Serhat Karslılar Derneği binasında gerçekleşen ve miting havasına bürünen buluşmada partililere seslenen İl Başkanı Utku Gümrükçü, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmasında özellikle "Baba evine sahip çıkma" çağrısında bulunan Gümrükçü’nün bu sözleri, salonu dolduran coşkulu kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı ve büyük takdir topladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öz Serhat Karslılar Derneği Başkanı Bülent Tazegül, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü’ye yeni görevinde başarılar dileyerek dernek olarak desteklerini tam olduğunu ifade etti. Ziyaret sırasında Gümrükçü; Dernek Başkan Yardımcıları Zakir Bel, Köksal Bozkurt, Çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi, Mahalle muhtarları ve bölge yöneticileri tarafından ağırlandı.

Vatandaşlarla samimi diyaloglar

Konuşmasının ardından dernekteki vatandaşlarla tek tek selamlaşarak yakından ilgilenen Gümrükçü, kendisiyle anı fotoğrafı çektirmek isteyen partililerin ve Bucalıların isteklerini geri çevirmedi.