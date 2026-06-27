Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, olimpik branşlara verdiği destek ve önemle başarıdan başarıya koşuyor. İzmirli genç ve başarılı sporcularımız gururumuz oluyor. İzmir BBSK’nın başarılı sporcuları madalya kürsüsüne çıkarak ailelerinin göğsünü kabarttı. İzmirli sporcular yarışmada; 54 kilo kategorisinde tatamiye çıkan milli sporcu Kaan Yelaldı, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi olurken, 46 kiloda mücadele eden Zehra Gürbüz ise bronz madalya kazandı. Sporcular, hafta başında yine Astana’da düzenlenen Altay Dili Ülkeleri Taekwondo Şampiyonasında elde ettikleri başarıların ardından bir kez daha kürsüye çıkarak uluslararası arenadaki istikrarlı performanslarını sürdürdü. Kaan Yelaldı Altay Dili Ülkeleri Taekwondo Şampiyonası’nda gümüş, Zehra Gürbüz ise bronz madalya kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sportif direktörü Ömür Gökçepınar, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Muhabir: Hüseyin Demir