Geçtiğimiz hafta Kırklarelispor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, sahasında Muşspor’u farklı skorla geçerek toparlandı. Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Menemen FK, puanını 13’e yükseltti.

Bilal Kısa: “Seri yakalamak istiyoruz”

Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, iyi bir oyunla galibiyete ulaştıklarını belirtti. Kısa, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu bir maçı kayıpsız geçtik. Bol gollü galibiyetler her zaman sevindirici oluyor. Şimdi hedefimiz seri yakalayıp istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmek” dedi.

Menemen FK, gelecek hafta bir kez daha sahasında mücadele edecek. İzmir temsilcisi, 68 Aksaray Belediyespor’u konuk ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.