Son Mühür/ Merve Turan- Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, elde edilen sonucu değerlendirerek, “Uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından yapılan sıralamada, tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemiz, değerlendirilen üniversite sayısındaki artışa rağmen küresel düzeydeki konumunu korudu. Başarılarımızı daha ileri noktalara taşımak, uluslararası platformda hak ettiğimiz seviyelere çıkmak, ‘Türkiye Yüzyılı’nı Türk bilim yüzyılı yapmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ege Üniversitesi’nin küresel performansı güçleniyor

THE’nin eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri kriterlerini temel alan değerlendirmesinde, Ege Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma alanlarındaki puanlarını yükselttiği kaydedildi.

Üniversite, Teaching (Eğitim) kategorisinde dünya genelinde 668’inci sıradan 522’nci sıraya yükselerek dikkat çekti. Bu alandaki puanını da 31,3’ten 35’e çıkaran Ege Üniversitesi, Türkiye devlet üniversiteleri arasında 6’ncı sırada yer aldı.

Araştırma kalitesi ve uluslararası görünürlük artışta

Ege Üniversitesi, araştırma kalitesi ve uluslararası görünüm kategorilerinde de puan artışı elde etti. Üniversite genel performans puanını 25,2–30,6 bandından 27,3–32,0 bandına yükseltti.

Bu sonuçla birlikte Ege Üniversitesi, Türkiye devlet üniversiteleri arasında 13’üncü sırada yer alarak ulusal sıralamadaki güçlü konumunu sürdürdü.

Küresel akademik performansın aynası

Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Dünya Üniversite Sıralaması, dünya genelinde araştırma odaklı üniversitelerin performanslarını değerlendiren en kapsamlı sistemlerden biri olarak biliniyor.

Sıralama; eğitim (öğrenme ortamı), araştırma (hacim, gelir ve itibar), atıflar (araştırma etkisi), uluslararası görünüm (personel, öğrenci ve araştırma çeşitliliği) ile endüstri geliri olmak üzere beş temel alanda ölçüm yapıyor.

Ege, Türkiye’nin bilim vizyonuna katkı sunmaya devam ediyor

Ege Üniversitesi, akademik kaliteyi artırmaya yönelik araştırma projeleri, uluslararası iş birlikleri ve öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla Türkiye’nin bilimsel üretim kapasitesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Rektör Budak’ın da vurguladığı gibi, üniversite yönetimi “Türk bilim yüzyılı” hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.