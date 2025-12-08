Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Onat Tüneli üzerinde yer alan ve teknik incelemelerde hasarlı olduğu tespit edilen konut ve iş yerleri için kapsamlı bir destek paketini bu akşam gerçekleşecek olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuyor. Önerge kapsamında tahliye edilecek hak sahiplerine 25 bin TL taşınma desteği, aylık 30 bin TL kira yardımı ve Uzundere Toplu Konutları’ndan bedelsiz ikamet dahil olmak üzere birden fazla seçenek sunulacak.

Belediye tarafından hazırlanan pakette, tahliye sürecinin hızlandırılması ve hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması hedefleniyor. Teklifte arsa ve yapıların güncel değer üzerinden belediye tarafından satın alınması, kat karşılığı inşaat modeliyle yeni konut verilmesi ve Uzundere’deki konutların ikamet alternatifi olarak sunulması yer alıyor.

25 Bin TL Taşınma Desteği Verilecek

Teknik ekiplerce “ivedilikle tahliye” kararı verilen yapılarda yaşayan hak sahiplerine tek seferlik 25 bin TL taşınma desteği sağlanacak. İsteyenlerin arsa ve yapıları güncel bedel üzerinden satın alınacak, yalnızca yapısını satmak isteyenlerin ise mülkiyet hakkı korunacak. Ayrıca taşınmaz bedeli karşılığında Uzundere Toplu Konutları’ndan konut teklifi de yapılabilecek.

Aylık 30 Bin TL Kira Yardımı

Zemin etüt sonuçlarının bölgenin yeniden yapılaşmaya uygun çıkması halinde hak sahipleriyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılacak ve yeni bağımsız bölümler teslim edilene kadar aylık 30 bin TL kira yardımı verilecek. Kira yardımı almak istemeyenler Uzundere’deki belediye konutlarında bedelsiz ikamet edebilecek.

Eğer bölgede yeniden yapılaşmanın mümkün olmadığı yönünde teknik rapor çıkarsa, hak sahiplerine belediyeye ait başka alanlarda mevcut ya da yeni üretilecek konut ve iş yerleri teklif edilecek. Bu seçenekleri kabul etmeyenler, arsa ve yapılarını güncel bedelle belediyeye satabilecek.

Satış yapmak istemeyen ve kat karşılığı modeli kabul etmeyen hak sahiplerine ise 1 yıl boyunca aylık 30 bin TL kira yardımı ile birlikte 25 bin TL taşınma desteği verilmeye devam edilecek.

Destek paketinin Meclis’ten geçmesinin ardından uygulamaya alınması bekleniyor.