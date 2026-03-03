Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı İzmir Belediye'lerin yaşanan gelişmelerin konuşulduğu programda Karşıyaka krizi ele alındı.Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın yaptığı açıklama her yönleriyle ele alındı ve Usta kalem Hasan Çölmekçi gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

Çölmekçi'nin yorumları şu şekilde:

''Halef selef oldukları için...''

''Karşıyaka borç içinde yüzüyor. Bunun nedenlerinden biri de Cemil Tugay. Öyle bir belediye devretti ki… Öte yandan, şu anda çoğu belediye yardım yapmasına rağmen Yıldız Ünsal da söylediği gibi bu belediyenin iki tane mülkünün alınıp parasının verilmeme gibi bir durumu varmış. Ancak hemen jet hızıyla yanıt verdi hiçbir belediyeye bu kadar hızla yanıt vermeyen İzmir büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka’ya. ‘Yalan söylüyor’ manasına gelen bir açıklama yapıldı. dediler ki: ‘Evet biz bu iki yeri almak için girişimlere başladık, ama biz bakanlığın iznini bekliyoruz. Bu yüzden izin çıkmadan para vermek istemiyoruz’.

Yıldız Hanım’ın aslında burada söylemek istediği şuydu: ‘Tamam ilçe belediyelerine yardım ediyorsunuz ve bunu söylüyorsunuz. Biz de bunu verilmiş bir söz olarak sayıyoruz ama siz bizim elimizdeki iki tanesini aldınız daha henüz bir yardım etmediniz.’. Yani yardım alamadıklarını dile getirmek için bunu söyledi. Karşıyaka ile Büyükşehir arasındaki gerilim sürekli tırmanıyor. Halef selef oldukları için de bu heralde bitmeyecek.''