Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından önceki gün saat 02.25 sıralarında kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Gece saatlerinde yapılan hava gözetimi sırasında tespit edilen hareketlilik üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Çok sayıda birim müşterek operasyona katıldı

Tespit sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Botları TCSG-24 ve KB-22 yönlendirildi. Ayrıca Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyona destek verdi.

Kara üzerinde gerçekleştirilen müşterek operasyonda toplam 28 düzensiz göçmen yakalanarak kontrol altına alındı.

İşlemlerin ardından Göç İdaresi’ne sevk edildiler

Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından kimlik tespiti ve idari işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.