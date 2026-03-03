Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Polonya ekibi Lech Poznan ile oynayacağı iç saha karşılaşmasını İzmir’e alma girişimi sonuçsuz kaldı. UEFA, stat değişikliği talebini reddetti.

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA’nın kararı doğrultusunda, eşleşmedeki iki maç da Polonya’da oynanacak. Karşılaşmalar 12 Mart ve 19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İzmir talebi kabul görmedi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa kupalarındaki maçlarını Polonya’da oynayan Shakhtar Donetsk, rakibinin de Polonya takımı olması sebebiyle iç saha mücadelesini Türkiye’de oynama talebinde bulunmuştu. Teknik direktör Arda Turan, müsabakanın İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı’nda oynanması yönünde başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Söz konusu talep, Göztepe yönetimi ve taraftarlar tarafından da desteklenmişti. Süper Lig’de oynanan Eyüpspor karşılaşmasında tribünlerde “Bizim evimiz, sizin eviniz” yazılı pankart açılmıştı. Ancak UEFA, organizasyon kuralları kapsamında ülke ve stat değişikliğine onay vermedi.

Rövanş Krakow’da

Karar sonrası, Shakhtar Donetsk’in ev sahibi olarak göründüğü rövanş karşılaşması da Polonya’da oynanacak. 19 Mart Perşembe günü yapılacak mücadele, Krakow’daki Henryk Reyman Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Böylece Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Shakhtar Donetsk ile Lech Poznan arasındaki iki karşılaşma da Polonya’da oynanmış olacak.