Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in en büyük ilçelerinden biri olan Buca’da çöp krizi yeni bir boyuta taşındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kestiği dev cezanın yankıları sürerken, bu kez işçiler cephesinden radikal bir karar geldi. DİSK Genel-İş İzmir 6 Nolu Şube, temizlik işleri şantiyesindeki sağlıksız koşulları gerekçe göstererek şantiyeyi kapatma kararı aldı.

Buca’da çöp dağları isyan başlattı

Buca Belediyesi Temizlik İşleri şantiyesinde biriken binlerce ton atık, hem çevre sağlığını hem de çalışanların güvenliğini tehdit eder noktaya ulaştı. DİSK Genel-İş İzmir 6 Nolu Şube tarafından yapılan açıklamada, şantiye alanının adeta bir "çöp dağına" dönüştüğü, etrafa yayılan ağır koku ve atık sularının çalışma ortamını imkansız hale getirdiği vurgulandı. Sendika yönetimi, işçilerin mikrop ve hastalık riskiyle burun buruna olduğunu belirterek, 3 Mart 2026 Salı gecesi saat 00:00 itibarıyla şantiyeye girişlerin durdurulacağını ilan etti.

"Nefes alacak yer kalmadı"

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na atıfta bulunan sendika, üyelerinin can güvenliğinin en üst düzeyde risk altında olduğunu hatırlattı. Alınan karar doğrultusunda, temizlik işleri şantiyesinde görev yapan şoförler, kolcular ve iç hizmet personeli mesai saatlerinde kartlarını basacak ancak şantiye alanına girmeyerek kapı önünde bekleyişini sürdürecek. Şube yönetiminden ikinci bir talimat gelene kadar şantiye sahasına her türlü giriş ve çıkışın yasaklandığı bildirilirken, bu durumun ilçedeki çöp toplama faaliyetlerini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

Bakanlık 7 milyon 38 bin TL ceza kesmişti

Şantiyedeki bu iş bırakma eylemi, aslında Buca Belediyesi’nin üzerinde dolaşan kara bulutların ilk işareti değil. Bu gelişmenin hemen öncesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde belediyeye ağır bir mali fatura kesilmişti. Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki şantiye alanında usulsüz atık depolandığını tespit eden bakanlık ekipleri, aynı ihlalin son 3 yıl içerisinde 3. kez tekrarlanması nedeniyle "katlamalı" ceza uyguladı. Çevre Kanunu kapsamında belediyeye tam 7 milyon 38 bin TL idari para cezası verilirken, şantiyenin mevcut durumu hem çevresel felaket hem de mali kriz olarak kayıtlara geçti.