Kınık’ta faaliyet gösteren Polyak Madencilik işçileri, ödenmeyen alacakları için başlattıkları eylem sırasında jandarma müdahalesiyle karşılaştı. Müdahale sonrası gözaltına alınan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İşçiler alacakları için maden sahası önünde toplandı

İddiaya göre, ücret ve tazminat alacaklarının ödenmediğini belirten işçiler, maden sahası önünde bir araya gelerek içeride çalışan mesai arkadaşlarıyla buluşmak istedi. Eylem sırasında bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, jandarma ekipleri işçilere müdahalede bulundu.

Sendika kaynakları, müdahale sırasında biber gazı ve cop kullanıldığını ileri sürdü. Olayın ardından bazı işçiler ve sendika temsilcileri gözaltına alındı.

Başaran Aksu hakkında tutuklama talebi

Gözaltına alınan Başaran Aksu, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık, Aksu’nun tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarılmasını istedi.

Mahkemenin vereceği kararın, hem sendika hem de işçiler açısından sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.

“İşçiler alın terinin karşılığını istiyor”

Müdahale öncesinde işçilere hitap eden Başaran Aksu’nun, holdinglerin işçilerin emeğine ve yasal haklarına el koyduğunu savunduğu belirtildi.

Aksu’nun konuşmasında, “Millet kendi kazandığı alın terini, maaşını, tazminatını alabilmek için onlarca gün mücadele etmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bölgedeki gerginlik sürüyor

Yaşanan gelişmelerin ardından maden sahası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. İşçilerin alacak taleplerine ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceği ve yargıdan çıkacak kararın ne olacağı merakla bekleniyor.

Sendika yetkilileri, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ve işçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini açıkladı.