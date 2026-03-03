Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan’dı. İzmir Buca Belediyesi’nde yaşananlar enine boyuna konuşuldu ve duayen kalem Hasan Çölmekçi, yaşanan “özür” meselesini değerlendirdi.

Bunun bir anlam ifade etmediğini söyleyen Çölmekçi, Buca Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi sert sözlerle eleştirdi. İzmir’deki belediyelerin hizmet veremediğini dile getiren Hasan Çölmekçi, yine gündem yaratacak yorumlara imza attı.

Gazeteci Hasan Çölmekçi'nin yorumları şu şekilde:

''Bornova’yı enterasan buluyorum. Acayip çıkışları olan bir başkan var orada. Tüm belediye başkanlarının ortak noktası da hizmetsizlik. Borç batağındalar, SGK borçlarını dahi ödeyemiyorlar. Ama, vatandaşlar da hizmet bekliyor. Şimdi Buca’da özür dilenmiş ama büyük maaş sorunu hala çözülemedi. Büyükşehir belediyesinden yardım almasına rağmen… O parayı dahi dağıtmadı, ne yaptın o parayı? Sorarlar işte insanlar da… Özür dilemek bir şey değil… Halk seni oraya özür dileyesin diye getirmedi. Maaşları ödeyesin, hizmet edesin diye getirdi. Buca şu an en kötü ilçelerden biri.''

Yalçın Ata'nın sözlerini gündeme getirdi

''Biliyorsunuz Yalçın başkan Ömer Eşki’ye tek kullanımlık başkan demişti. İlginç bir benzetme yapmıştı. Yani bir dahaki seçimde onun olamayacağını söylemişti. Gerçekten yaptıklarına baktığınız da o sözü haklı çıkaracak gibi. Kent fırın projesi güzel bir şey ama belediyelerin bir de sosyal yönü vardır, yardım ederler halka, ucuz tanzim satış mağazaları açar, bunlar normal şeyler. Ama sen artık esnafla karşı karşıya gelme. Sen kalk alt yapıya bak, kalk belediyeni güçlendirmeye bak, sen kalk vergileri doğru toplamaya bak.''