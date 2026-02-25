Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi tarafından Gölet Tesisleri’nde düzenlenen iftar programına Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’ın yanı sıra Buca Kaymakamı Muhammed Gürbüz, NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Muammer Alper, Buca İlçe Emniyet Müdürü Nazmi Keçeci, Buca İlçe Jandarma Komutanı Engin Sakallıoğlu ve Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Cihan Arslan katıldı.

Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler rahmetle anıldı, gazilere sağlık ve uzun ömür temennisinde bulunuldu. İftar, dualar eşliğinde tamamlandı.

“En büyük görevimiz yanınızda olmak”

İftar programında şehit yakınları ve gazilerle tek tek sohbet eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaptığı açıklamada vefa vurgusu yaptı.

Duman, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır şiarıyla büyümüş bir nesiliz. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır. Bizim en büyük görevimiz her zaman yanınızda olmak ve bu vefayı diri tutmaktır. Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayıdır. Bu sofradaki birliktelik en büyük gücümüzdür” ifadelerini kullandı. Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.