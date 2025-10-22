Son Mühür- Hollanda hükümetinin Çinli teknoloji şirketi Nexperia şirketinin kontrolüne el koyması ve Çin'in karşı hamle olarak Nexperia'ya ihracat yasağı getirmesi Alman otomotiv sektörünü vurdu.

Berlin merkezli Global Public Policy Enstitüsü'nin kurucusu Thorsten Benner,

Volkswagen, Wolfsburg'da Golf ve Tiguan üretimini önümüzdeki haftadan itibaren durdurmaya hazırlanıyor.'' hatırlatmasında bulunarak, ''Nexperia etkisi. Muhtemelen hafta sonuna kadar çip stokları tükenecek.'' mesajı verdi.

Hollanda hükümetinin Nexperia ile ilgili hamlesini ilk yazan isimlerden biri olan Hakan Doğu,

''Hollanda'nın el koyduğu Nexperia ile alakalı çip krizi ile ilk yazdığımda ve bunun üretim duruşlarına varabileceğini belirttiğimde pek kimse ilgilenmemişti, sonra konu TT oldu ve şimdi duruşlar başlıyor. İlk kurbanlar VW'dan Golf ve Tiguan.'' hatırlatmasında bulundu.

Doğu, ''Kriz Hollanda'nın yalvarıp yakarmasına rağmen çözülmeyecek çünkü ABD-Çin savaşının bir cephesi orası ve çözüm Avrupalıların elinde değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

Nexperia krizinde neler yaşandı?



ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının uzantısı Hollanda'da kendini göstermişti.

Hollanda hükümeti, Nexperia'nın Çinli sahibi Wingtech Technology ile olan ilişkileri nedeniyle şirketin kontrolünü ele aldığını duyurdu.

Çin, Hollanda'nın bu hamlesine karşılık olarak Nexperia ve alt yüklenicilerinin belirli bileşen ve alt montajların ihracatını yasakladı. İhracat yasağının ardından Nexperia'nın küresel tedarik zincirini ciddi şekilde aksadığı ortaya çıktı.

