Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı, yerine ise Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Daha önce tayt giymesinin temsil ettiği makamın ağırlığına aykırı olduğu öne sürülerek eleştirilen ve CHP Kars Milletvekili İnan Akgül Alp’in konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme getirmesiyle tartışma yaratan Çiçekli’nin görevden alınması dikkatleri çekti.

Gazeteci Aksan önceki tartışmayı da hatırlattı

Konuyu daha önce sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunun gündemine taşıyan ve Ardahan'da yaşanan diğer sorunlara da dikkati çeken Mia Haber İmtiyaz Sahibi ve Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkan Yardımcısı gazeteci Cengiz Aksan, alınan kararı Son Mühür'e değerlendirdi. Çiçekli’nin göreve atandığı süreçte de şehirde bir ‘logo krizi’ yaşandığını hatırlatan Aksan, “Vali Çiçekli’nin göreve geldiği gibi logo değişikliğine gitmekte acele etmesi, önüne konulan logo üzerinde etraflıca değerlendirme yapmadan kullanıma alması, tepkilere sessiz kalıp bir açıklama yapmaması, önce logoda değişiklik yapması ardından da eski logoya dönmesi dikkatleri çekmişti. Son yaşanan ‘tayt’ tartışmasına baktığımızda da evet, o bir spor kıyafeti. Bir vali tercihlerde bulurken devleti temsil ettiği ağırlığını göz ardı etmemeli. Bakanlık muhtemelen sadece bu olayı değil, benzer birkaç durumu da göz önünde bulundurarak valinin yetersiz olduğunu düşünmüş ve sonuç itibariyle de görevden almış olabilir” ifadelerini kullandı.

“Devleti temsil eden birinin…”

Sosyal medyada bazı kişilerin durumu eleştirdiği bazılarının da desteklediğinin hatırlatılmasını da yorumlayan Aksan, “Destekleyen birçok kişi olaya normal bir spor kıyafeti giyilmesi açısından bakıyor. Eleştirenler ise daha çok makamın ağırlığı üzerinden konuyu ele alıyor. Ağırlık olarak devleti temsil eden birinin o kıyafetle dolaşması uygun görülmedi. Yoksa o kıyafetlerin giyilmesi bir sporcu ya da spor yapan kişi için oldukça normal” diye konuştu.