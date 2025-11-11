Uşak’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında merkez ilçeye bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Yeni ormanlar kazandırmaya devam edeceğiz”

Ağaçlandırmanın önemine dikkat çeken Vali Naci Aktaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “1 Kasım 2019 tarihinden bu yana Milli Ağaçlandırma Günü’nü kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen çalışmalar çerçevesinde mevcut ormanlarımızı korumayı, çevre bilincini güçlendirmeyi ve şehrimize yeni orman alanları kazandırmayı amaçlıyoruz.”

Yangınlara karşı yeniden yeşertme çalışmaları

Vali Aktaş, kentte son yıllarda artan orman yangınlarına da değindi: “Son yıllarda maalesef ilimiz orman yangınlarıyla anılır hale geldi. Bu yıl 37 yangında 1500 hektarlık alan zarar gördü. Orman teşkilatımızın öncülüğünde hem mevcut ormanları korumaya ve iyileştirmeye hem de yangında zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmaya devam ediyoruz.”

Fidanlara can suyu verildi

Konuşmaların ardından AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da törene katılanlara hitap etti. Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar daha sonra fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.