Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli merkezlerinden Uşak, 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında 10. Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Bu yıl onuncu kez organize edilecek fuar, başlamadan rekor kırarak tüm standların satılmasıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

GL Platform tarafından Karakıran Mahallesi’ndeki Kemal Öz Çok Amaçlı Kapalı Fuar Alanı’nda düzenlenecek organizasyonda tarım makineleri, hayvancılık ürünleri, tohum ve fide çeşitleri ile sektördeki en yeni teknolojiler sergilenecek. Fuar, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya’dan çok sayıda sektör temsilcisini bir araya getirecek.

“Uşak tarımın üssü haline geliyor”

GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Onuncu yıla ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Stand alanlarının aylar öncesinden tükenmesi, üreticilerimizin ve sektör temsilcilerinin fuarımıza duyduğu güvenin en büyük göstergesi oldu. Uşak, bu güçlü birliktelikle bölgenin tarım ve hayvancılık üssü haline geliyor” dedi.

Çiftçilere yeni fırsatlar

Fuar sayesinde çiftçiler, yeni tarım tekniklerini öğrenme, yüksek verimli tohum ve fideye doğrudan ulaşma, kredi ve pazar imkanlarını keşfetme şansı bulacak. Katılımcılar, sektördeki yenilikleri görerek üretimlerini geliştirme fırsatına sahip olacak.

Stratejik katkı

Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, fuarın bölge ekonomisi için stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, “Uşak tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip. Fuar, çiftçilerimizin verimliliğini artıracak uygulamalarla tanışmasını, doğrudan pazarlama imkanları bulmasını ve önemli iş birliklerinin doğmasını sağlıyor. Her yıl büyüyen bu organizasyon, Uşak’ı Ege Bölgesi’nin tarımda merkez üssü haline getirecek” ifadelerini kullandı.

Danışma kurulu toplantısı

Fuar öncesinde, organizasyonun daha planlı ve verimli şekilde gerçekleşmesi için Uşak Tarım ve Hayvancılık Fuarı Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda fuarın çiftçilere sağlayacağı katkılar ve sektörel gelişmeler değerlendirildi.

Kadın çiftçiler sahnede

Fuar kapsamında 18 Eylül Perşembe günü saat 11.30’da Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda “Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması” düzenlenecek. Yarışmayla tarım sektöründeki kadın çalışanların desteklenmesi amaçlanıyor.

10.Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.