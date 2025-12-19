Kaza, Uşak–Ulubey karayolu Omurca köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim A. (36) yönetimindeki 35 AC 3853 plakalı otomobil, Uşak merkez istikametine ilerlediği sırada direksiyon kontrolünün kaybedilmesiyle yoldan çıktı ve tarım arazisine devrildi.

Ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Araçta sıkışan yolcu kurtarıldı

Kazada sürücü İbrahim A. (36) ile eşi Ayşe A. (31) ve çocukları Kuzey A. (10), Asya A. (7) ile 1 yaşındaki Kıvanç A. yaralandı. Araç içinde sıkışan Ayşe A., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların durumu iyi

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.