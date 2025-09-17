Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Yiğit Ü. (25), annesi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan gencin cansız bedeni otopsi için hastaneye götürüldü.

Uşak’ın Karaağaç Mahallesi Birinci Değirmenci Sokak’taki bir apartmanda 25 yaşındaki Mustafa Yiğit Ü. evinde ölü bulundu. Anne E.Ü. (45), oğlunu odasında hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Darp izi bulunmadı

İlk incelemede Mustafa Yiğit Ü.’nün vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadı.

Otopsi yapılacak

Gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.