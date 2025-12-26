Uşak’ta galericilik faaliyeti yürüttükleri öne sürülen bir grubun tefecilik yaptığı yönündeki ihbar, emniyet ekiplerini harekete geçirdi.

Gelen bilgileri değerlendiren Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon kararı aldı.

KOM ekiplerinden eş zamanlı operasyon

Tefecilikle mücadele çalışmaları kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından belirlenen adreslere aynı anda operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde kapsamlı aramalar yapıldı.

Milyonlarca liralık çek ve senet ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda;

24 adet çek,

3 adet bono,

11 adet senet ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde ele geçirilen evrakların toplam parasal değerinin dikkat çekici boyutlara ulaştığı belirlendi.

Çeklerin toplam tutarının 23 milyon 926 bin TL, bonoların 653 bin TL, senetlerin ise 1 milyon 725 bin TL olduğu tespit edildi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, galericilik faaliyeti adı altında faizle borç para verdikleri iddiasıyla soruşturma kapsamında oldukları öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü, elde edilen deliller doğrultusunda yeni adımlar atılabileceği kaydedildi.