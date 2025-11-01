Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu Madde Ticareti” ile mücadele kapsamında kent merkezinde yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu harekete geçti. Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 bin 120 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 2 bin 952 adet sentetik ecza hap, 70 gram ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal de incelenmek üzere emniyete götürüldü.

4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.