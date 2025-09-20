Uşak’ın Ünalan Mahallesi Müjde Sokak’ta sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirlendi

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ölen kişinin 34 yaşındaki Kamil Ersoysal olduğu tespit edildi. Ersoysal’ın, henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaat halindeki apartmanın dördüncü katından zemine düştüğü anlaşıldı.

Cenaze hastaneye kaldırıldı

Ersoysal’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olay yerine gelen yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri, ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatırken, olayın iş kazası olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.