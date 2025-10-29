Uşak’ın Banaz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kültürpark Alanı’nda düzenlenen programla kutlandı. Törende konuşmalar, şiirler ve öğrenci gösterileri yer aldı.

Banaz’da 29 Ekim coşkusu

Uşak’ın Banaz ilçesinde Cumhuriyet’in 102’nci yılı, düzenlenen törenle kutlandı. Kültürpark Alanı’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Cumhuriyetimizin anlamı büyük”

Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in millet için taşıdığı değere vurgu yaptı. Emeç, Cumhuriyetin kazanımlarının korunmasının önemine dikkat çekti. Program, öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler ve çeşitli gösterilerle devam etti. Etkinlik, izleyenlerin alkışlarıyla sona erdi.

Protokol ve vatandaşlar katıldı

Törene Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş, İlçe Jandarma Komutanı Merve Tuzcu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.