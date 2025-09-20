Türkiye’nin çörek otu üretiminde ilk sırada yer alan Uşak’ta, ürünün ekim alanı son 7 yılda büyük artış gösterdi. 2019’da 7 bin 800 dekar olan çörek otu ekim alanı, yüzde 335 yükselerek bu yıl 33 bin 942 dekara ulaştı. Kentte bu yıl yaklaşık 3 bin 500 ton çörek otu üretildi.

Fiyatı iki katına çıktı

Türkiye çörek otu üretiminin yüzde 48’ini karşılayan Uşak’ta, geçen yıl kilogramı 60-80 lira arasında değişen fiyatlar, bu yıl 125 liraya kadar çıktı. Artan fiyatlar, üreticilerin yüzünü güldürdü.

“Çiftçiler iyi gelir elde ediyor”

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, çörek otu üretiminde Uşak’ın Türkiye birincisi olduğunu vurgulayarak, “Çiftçilerimiz dekarda 70-80 kilogram verim alıyor. Bu ürün hem suyu az tüketiyor hem de üreticiye iyi kazanç sağlıyor. Çiftçilerimizin mutlu olduğunu görünce bizim de çalışma şevkimiz artıyor” dedi.

Üreticiler memnun

Çiftçi Bekir Düzgün, 8 yıl önce başladığı çörek otu üretiminden memnun olduğunu belirterek, “Her yıl 200-250 dekar alanda ekim yapıyorum. Hem fiyatı iyi hem de kuraklığa dayanıklı bir bitki. Bölgede daha çok arpa ve buğday ekiliyordu ama çörek otu sayesinde rahatladık. Bu ürünü memleketimize kazandıranlardan Allah razı olsun” diye konuştu.