Uşak’ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Lets Do It Uşak İl Temsilcisi Sude Cangür öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 250 öğrenci Huzur Park’ta bir araya geldi. Öğrenciler, çevre temizliği yaparken aynı zamanda afet bilinci konusunda bilgilendirildi.

Tohum topu atölyesi dikkat çekti

Etkinlik kapsamında öğrenciler, “tohum topu atölyesi”nde doğaya yeni yaşam alanları kazandırmak için tohumlarını top hâline getirerek toprağa bıraktı. Ardından park alanında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

“Dünya hepimizin”

Öğrencilerin hem çevre hem de afet farkındalığı kazanmalarının önemine dikkat çeken İl Temsilcisi Sude Cangür, “Dünya hepimizin. Temiz tutmak ve bilinçli olmak elimizde. Bu tür etkinlikler, farkındalık oluşturmak açısından çok değerli” dedi.