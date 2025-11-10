CWTS (Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi) tarafından hazırlanan Leiden Rankings Open Edition 2025 sonuçları açıklandı. Hollanda’nın Leiden Üniversitesi bünyesinde yayımlanan sıralamada, Uşak Üniversitesi bu yıl ilk kez değerlendirmeye girerek önemli bir başarıya imza attı. Üniversite, “Scientific Impact” (Bilimsel Etki) kategorisinde 74’üncü, “Collaboration” (İş Birliği) kategorisinde ise 77’nci sırada yer aldı.

Türkiye’den 85 üniversite Bilimsel Etki, 107 üniversite ise İş Birliği kategorilerinde listede yer aldı. Dünya genelinde 2 bin 831 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Uşak Üniversitesi’nin ilk kez yer alması dikkat çekti.

Açık veri tabanına dayalı değerlendirme

Bu yıl Leiden sıralamaları iki formatla yayımlandı. Web of Science verilerine dayanan geleneksel sıralama atıf odaklı değerlendirme sunarken, bu yıl ilk kez yayımlanan Leiden Open Edition, OpenAlex gibi açık veri kaynaklarını temel alarak daha geniş ve şeffaf bir karşılaştırma imkânı sağladı. Açık sürümde özellikle en çok atıf alan yayın sayısıbelirleyici oldu.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş: “Bu başarı kararlılığımızı pekiştirdi”

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, sıralama başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bilimsel üretkenliği artırmak, araştırma kalitesini yükseltmek ve uluslararası görünürlüğü güçlendirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Leiden Open Edition gibi saygın bir sıralamada yer almak, akademisyenlerimizin özverili çalışmaları ve araştırma odaklı yaklaşımımızın bir göstergesidir. Bu başarı, araştırma altyapımızı ve uluslararası iş birliklerimizi güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştiriyor. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.”