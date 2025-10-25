University Ranking by Academic Performance (URAP) 2025-2026 Türkiye sıralamasında büyük bir ilerleme kaydeden Uşak Üniversitesi, 8 basamak birden yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl 190 üniversite arasında 106’ncı sırada yer alan üniversite, bu yıl 198 üniversite arasında 98’inci sıraya yükseldi.

15 göstergeyle değerlendirildi

URAP Türkiye sıralamasında bu yıl 15 farklı gösterge kullanıldı. Bu göstergeler arasında makale ve atıf sayıları, TÜBİTAK proje sayısı, ulusal ve uluslararası ortak makaleler ile doktora öğrenci oranı gibi kriterler yer aldı.

Uşak Üniversitesi’nin yükselişinde özellikle etki değeri yüksek dergilerde yapılan yayınlardaki artış, uluslararası ortak makale sayısındaki yükseliş ve TÜBİTAK projelerinde elde edilen ivme belirleyici oldu.

“Bu başarı planlı ve ekip çalışmasının ürünü”

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, elde edilen başarının üniversitenin doğru stratejilerle ilerlediğini gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “URAP sıralamasında 8 basamak birden yükselerek 98’inci sıraya yerleşmemiz, üniversitemizin akademik potansiyelinin ve yönetim kadromuzun kararlı çalışmalarının bir göstergesidir. Etki değeri yüksek yayınlara, uluslararası iş birliklerine ve proje üretkenliğine verdiğimiz önem bu başarının temelini oluşturdu. Bu başarı, bir tesadüf değil; planlı, bilinçli ve ekip ruhuyla yürütülen bir çalışmanın sonucudur.”

Küresel görünürlük artıyor

Son yıllarda URAP, THE, QS Avrupa ve Webometrics gibi ulusal ve uluslararası sıralamalarda yer almaya devam eden Uşak Üniversitesi, bölgesel bir lider olma hedefini somut verilerle destekliyor. Üniversite, özellikle uluslararası ortak makalelerdeki artışla küresel bilimsel görünürlüğünü güçlendirdi.

Hedef: sürdürülebilir başarı

Rektör Prof. Dr. Savaş, bu başarıyı kalıcı hale getirmek için yayın kalitesi, proje çeşitliliği ve doktora altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti.