Futbol dünyasında "Kemik" lakabıyla tanınan deneyimli teknik adam, uzun kariyeri boyunca yalnızca bir kez kırmızı kart görmesiyle adeta bir rekor kırdı. Saha içindeki fair-play anlayışı ve disiplinli oyun tarzıyla her dönem takdir toplayan Penbe, bu özelliklerini Uşakspor'da da takımına yansıtmaya devam ediyor.

Ergün Penbe hangi takımlarda oynadı?

Ergün Penbe, profesyonel futbol serüvenine Kilimlispor'da başladı. Kısa sürede yetenekleriyle göz dolduran sol bek, Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Başkent ekibinde 1992-1994 yılları arasında 57 lig maçına çıkan Penbe, performansıyla Türkiye'nin en büyük kulüplerinin radarına girdi.

1994'te Galatasaray'a imza atan Penbe, kariyerinin en parlak dönemine burada adım attı. Sarı-kırmızılı formayı yaklaşık 11 sezon boyunca terleten deneyimli futbolcu, ligde toplam 304 maça çıktı ve 15 farklı kupa sevinci yaşadı. Özellikle 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası finalinde Arsenal'e karşı kullandığı penaltı golü, kulüp tarihinin unutulmaz anları arasında yer alıyor.

Aktif futbolculuğunun son durağı Gaziantepspor olan Penbe, burada da profesyonel duruşunu ve saha disiplinini koruyarak kariyerini noktaladı.

Ergün Penbe'nin milli takım kariyeri nasıl geçti?

Ergün Penbe, A Milli Takım formasını ilk kez 1994'te Rusya karşısında giydi. 2006 yılına kadar toplam 48 kez ay-yıldızlı formayla sahaya çıkan deneyimli sol bek, Türk futbol tarihinin en önemli turnuvalarında ülkesini temsil etti.

2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin tarihi dünya üçüncülüğünde kadroda yer alan Penbe, bir yıl sonra 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da görev aldı. Alt yaş kategorileriyle birlikte toplamda 58 kez milli forma giyen Penbe, aynı zamanda EURO 2016 şampiyonu Portekiz'i 2000 yılında yenen kadronun da bir parçasıydı.

Ergün Penbe'nin teknik direktörlük kariyeri

Yeşil sahaları futbolcu olarak bırakan Ergün Penbe, teknik direktörlük kariyerine 2008-2009 sezonunda Hacettepe ile başladı. Ardından sırasıyla Mersin İdman Yurdu, Kartalspor, Kayseri Erciyesspor ve Giresunspor gibi farklı kulüplerde görev yaptı.

2019-2021 döneminde Tarsus İdman Yurdu'nu çalıştıran Penbe, devamında Çorum FK ve Yeni Mersin İdmanyurdu deneyimlerini yaşadı. Mayıs 2025'te Uşakspor ile 2025-2026 sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalayan deneyimli teknik adam, Huzurpark tesislerinde düzenlenen törenle göreve başladı.

Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz, imza töreninde takımın 2025-2026 sezonundaki hedefinin TFF 2. Lig'e yükselmek olduğunu açıkladı. Uşak Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Özkan Yalım da Penbe'yi takımın başına getirmekten gurur duyduklarını belirtti.

Ergün Penbe kaç yaşında ve nereli?

Ergün Penbe, 17 Mayıs 1972'de Zonguldak'ta dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 53 yaşında olan deneyimli teknik adam, sol bek mevkiinde görev yaptığı futbolculuk döneminde kazandığı tecrübeyi saha kenarına taşıyor. Uşakspor'da takım kimliği oluşturma, saha disiplini ve genç oyuncuların gelişimi üzerine yoğunlaşan Penbe, kırmızı-siyahlı ekibi hem sahada hem saha dışında güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.