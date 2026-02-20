Son Mühür - Sivasspor’un Arnavut golcüsü Rey Manaj’ın trafik kazası geçirdiği bildirildi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre 28 yaşındaki futbolcu, Sivas’taki Bağdat Caddesi’nde evine dönerken maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştı. Olayda yaralanan olmadığı için sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyulmadığı, çarpışma sonucu araçlarda hasar oluştuğu belirtildi.

Rey Manaj’ın kazayı yara almadan atlattığı, tedbir amaçlı hastaneye giderek kontrol edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.