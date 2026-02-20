Son Mühür - Fenerbahçe, Slovak savunmacısı Milan Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar’ın sağlık durumuna ilişkin Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı:
"Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"
Hangi maçları kaçıracak?
Kasımpaşa (Süper Lig)
Nottingham Forest (Deplasman – UEFA Avrupa Ligi)
Antalyaspor (Deplasman – Süper Lig)
Gaziantep FK (Deplasman – Türkiye Kupası)
Samsunspor (Süper Lig)
Fatih Karagümrük (Deplasman – Süper Lig)
Gaziantep FK (Süper Lig)