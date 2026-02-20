Kulüpten bugün (20 Şubat) yapılan resmi açıklamaya göre, Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi ve tedavisine derhal başlandı. A Spor'un haberine göre deneyimli savunmacının yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Skriniar kaç maç kaçıracak?

Tahmini 4-6 haftalık iyileşme süreci göz önüne alındığında Skriniar'ın kritik maçları kaçırması kaçınılmaz görünüyor. Deneyimli stoperin forma giyemeyeceği karşılaşmalar şöyle sıralanıyor: Kasımpaşa, Nottingham Forest (deplasman), Antalyaspor (deplasman), Gaziantep FK (Ziraat Türkiye Kupası), Samsunspor, Karagümrük (deplasman) ve Gaziantep FK (lig maçı).

Bu takvime bakıldığında Skriniar'ın en erken nisan ortasında takım çalışmalarına katılabileceği, sahaya dönüşün ise nisan sonu veya mayıs başını bulabileceği değerlendiriliyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giymesi de düşük ihtimal olarak görülüyor.

Tedesco'dan Skriniar açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası basın toplantısında kaptanının durumuna ilişkin konuştu. İtalyan çalıştırıcı, sakatlığın ciddi göründüğünü belirterek Çağlar Söyüncü ve diğer savunma oyuncularıyla bu süreci yöneteceklerini ifade etti. Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maçta görev almış ve 2 gol kaydetmişti.

Milan Skriniar kimdir, kaç yaşında?

Milan Skriniar, 11 Şubat 1995 tarihinde Slovakya'nın Žiar nad Hronom şehrinde doğdu. 2026 itibarıyla 31 yaşında olan tecrübeli stoper, 188 cm boyunda ve 83 kg ağırlığında. Sağ ayağını kullanan savunmacı, aynı zamanda Slovakya Milli Takımı'nın kaptanı.

Skriniar'ın futbol kariyeri

Futbol hayatına doğduğu şehirdeki altyapıda başlayan Skriniar, 12 yaşında MŠK Žilina'nın altyapısına geçti. 17 yaşındayken Slovak Süper Ligi'nde ilk profesyonel maçına çıktı. Tecrübe kazanmak amacıyla ViOn Zlaté Moravce'ye kiralanan genç savunmacı, 2016'da İtalya'nın Sampdoria kulübüne transfer oldu. Serie A'daki ilk sezonunda 35 maça çıkarak büyük kulüplerin radarına girdi.

2017'de Inter Milan'a 20 milyon Euro bonservisle imza atan Skriniar, İtalyan devinde altı yıl boyunca savunmanın temel taşı oldu. Bu dönemde Serie A şampiyonluğu (2020-21), iki Coppa Italia ve iki Supercoppa Italiana kupası kazandı. Inter'de kaptanlığa kadar yükselen Slovak stoper, 2023 yazında serbest oyuncu statüsüyle Paris Saint-Germain'e imza attı. PSG tarihinde forma giyen ilk Slovak futbolcu olan Skriniar, Şampiyonlar Ligi'nde AC Milan'a karşı ilk golünü kaydetti.

2025 yılının Ocak transfer döneminde Fenerbahçe ile anlaşan Skriniar, sarı-lacivertli formayı giymeye başladı. Takıma hızla uyum sağlayan Slovak defans oyuncusu, kısa sürede kaptanlık bandını koluna taktı ve sezonun en kritik isimlerinden biri haline geldi.

Skriniar'ın milli takım kariyeri

Slovakya'yı genç yaş kategorilerinde temsil eden Skriniar, 2016 yılında A Milli Takım formasını ilk kez giydi. Euro 2016, Euro 2020 ve Euro 2024 turnuvalarında ülkesini temsil eden deneyimli savunmacı, Slovakya Milli Takımı'nın kaptanlık görevini sürdürüyor.

Skriniar'ın özel hayatı

Milan Skriniar, 2014 yılından bu yana model Barbora Hroncekova ile birlikte. Çiftin 2020 doğumlu Charlotte adında bir kızları var. İkili, Temmuz 2023'te evlendi.