Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 yenen Nottingham Forest’ta teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma sonrası yaptığı hareketle dikkatleri üzerine çekti.

Duygulandıran hareket

Karşılaşmanın ardından kendisine yöneltilen “Fenerbahçe taraftarlarını özlediniz mi?” sorusuna sözlü bir yanıt vermeyen Pereira, eliyle kalbini işaret ederek karşılık verdi. Portekizli teknik adamın bu jesti sarı-lacivertli taraftarlara gönderme olarak yorumlanırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.