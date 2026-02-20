Osimhen kadroya neden alınmadı? sorusu kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Nijeryalı yıldızın cezası ya da disiplin sorunu olmadığı, durumun tamamen sağlık kaynaklı olduğu kulüp tarafından netleştirildi. İşte Osimhen'in Konyaspor maçında yer almamasının detayları...

Osimhen sakat mı, cezalı mı?

Galatasaray tarafından yapılan resmi açıklamada Osimhen'in durumu net bir şekilde ortaya konuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır." Bu açıklamaya göre Nijeryalı golcü cezalı değil, sağ diz ağrısı nedeniyle dinlendiriliyor.

Teknik heyet ve sağlık ekibinin ortak kararıyla alınan bu önlem, olası ciddi bir sakatlığın önüne geçmeyi amaçlıyor. Osimhen, Juventus maçında 90 dakika forma giymiş ve etkili bir performans sergilemişti. Yoğun maç trafiğinde yıldız oyuncunun riske edilmemesi tercih edildi.

Osimhen kaç hafta yok, Juventus maçında oynayacak mı?

Kulüpten gelen bilgilere göre Osimhen'in durumu ciddi bir sakatlık olarak değerlendirilmiyor. Tedbir amaçlı verilen bu aranın kısa süreli olması bekleniyor. Nijeryalı golcünün önümüzdeki hafta ligde ve Avrupa kupası maçlarında takıma dönmesi öngörülüyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadeleleri düşünüldüğünde, Osimhen'in Konyaspor deplasmanında dinlendirilmesi stratejik bir karar olarak da yorumlanıyor.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu

Osimhen'in yokluğunda sarı-kırmızılıların Konya deplasmanı kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç

Savunma: İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey

Orta saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Mario Lemina, Renato Nhaga

Hücum: Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Yáser Asprilla, Noa Lang, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz

Osimhen'in yokluğunda hücum hattının sorumluluğu büyük ölçüde Mauro Icardi'nin omuzlarına binecek. Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçı 21 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.