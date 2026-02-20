Son Mühür- Sarı-lacivertli camiada gözler, kulübün geleceğine yön verecek önemli kararların alınacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na çevrildi. Fenerbahçe tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle beraber, dev buluşmanın detayları spor kamuoyuyla paylaşıldı. Kulübün idari ve mali yapısında stratejik değişikliklerin masaya yatırılacağı bu kritik zirve, camianın yol haritasını belirlemek adına büyük bir önem taşıyor.

Chobani stadyumu tarihi zirveye ev sahipliği yapacak

Fenerbahçe yönetiminin planlamaları doğrultusunda gerçekleştirilecek olan toplantı, 23 Mart 2026 Pazartesi günü taraftarların ve üyelerin katılımıyla hayata geçirilecek. Sarı-lacivertli kulübün kalbi sayılan Chobani Stadyumu’nda düzenlenecek olan genel kurul, saat 14.00 itibarıyla resmi olarak başlayacak. Kulübün şeffaflık ilkesi gereği tüm yasal prosedürlerin titizlikle yürütüldüğü bu organizasyon, hem idari yapılanma hem de sermaye piyasası düzenlemeleri açısından kritik virajları içeriyor.

Esas sözleşme tadili ve sermaye tavanı gündemde

Toplantının en ağırlıklı maddesini, kulübün yasal çerçevesini belirleyen Şirket Esas Sözleşmesi’ndeki kapsamlı değişiklik önerileri oluşturuyor. Gerekli mercilerden onay alınması şartıyla; şirketin işletme konusundan yönetim kurulunun oluşum tarzına, bağımsız üyelerin yapısından kurumsal yönetim ilkelerine uyum süreçlerine kadar pek çok kritik başlık yeniden düzenlenecek. Özellikle 6. madde kapsamında kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik planlamalar, kulübün finansal esnekliğini artırmak adına oylamaya sunulacak en hayati başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Yönetim kurulu seçimleri ve kurumsal onay süreci

Genel kurulun bir diğer önemli gündem maddesi ise yönetim kurulunda yaşanan değişimlerin resmiyet kazanması olacak. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, daha önce yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilen üyelik seçimleri, bu toplantıda genel kurul üyelerinin onayına sunulacak. Böylece yönetim kadrosundaki yeni isimlerin seçilme ehliyeti ve idari yetkileri, kulübün en üst karar organı tarafından tescillenmiş olacak. Bu hamle, kulübün kurumsal yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve yasal zeminlerin pekiştirilmesi noktasında stratejik bir adım olarak nitelendiriliyor.