3. Lig 4. Grup’un iddialı ekiplerinden Uşakspor, sezona fırtına gibi girdi. İlk haftada evinde Altay’ı 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, ikinci hafta deplasmanda Afyonspor’u 4-0’lık skorla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. İki maç sonunda 6 puan toplayan Uşakspor, rakip ağlara 6 gol gönderirken kalesinde hiç gol görmedi.

Afyonspor’a farklı tarife

Deplasmanda oynanan karşılaşmada Uşakspor’un gollerini Yusufhan (2), Ercan ve Selçuk kaydetti. Hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, savunmada da hatasız bir performans ortaya koyarak taraftarını sevince boğdu.

Penbe’den kusursuz başlangıç

Sezon başında takımın başına geçen teknik direktör Ergün Penbe, Uşakspor kariyerine 2’de 2 yaparak başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, ortaya konan performanstan memnun olduğunu belirterek, “Oyuncularımız sahada mücadelelerini ortaya koydu. Hem hücumda hem savunmada disiplinli bir oyun sergiledik. Lige böyle bir başlangıç yapmak bizim için moral oldu” ifadelerini kullandı.

Hedef üst sıralar

Uşakspor, bu çıkışını sürdürerek zirve yarışında iddialı bir konumda olmayı hedefliyor. Taraftarının da desteğini arkasına alan kırmızı-siyahlılar, önümüzdeki hafta Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanına konuk olacak. Uşak ekibi, hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de liderliğini korumak için sahaya çıkacak.