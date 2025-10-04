Yangın, akşam saatlerinde Uşak merkeze bağlı Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ü.’ye ait saman deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle deponun çevresini sardı. Yükselen dumanlar köyün birçok noktasından görülürken, çevredeki vatandaşlar yangın yerine koşarak müdahaleye yardım etti.

Evin çatısı ve otomobil alev aldı

Depodan sıçrayan alevler, hemen yanındaki tek katlı evin çatısına ve bahçede park halindeki otomobile ulaştı. Kısa sürede alevlere teslim olan çatıda çökme meydana geldi.

Otomobil de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Köylülerin ilk müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çevreye yayılma riski taşıyan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın, uzun süren müdahalenin ardından diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, ardından bölgede soğutma çalışması yaparak olası bir yeniden tutuşma riskini önledi.

250 balya saman kül oldu

Yangında evin çatısı ve otomobilde büyük çaplı hasar meydana gelirken, depoda bulunan yaklaşık 250 balya saman tamamen küle döndü.

Köyde yaşayan vatandaşlar, yangının kısa sürede büyümesinde rüzgarın büyük etkisi olduğunu belirtirken, olay sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması tek teselli oldu.

İnceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. İlk tespitlere göre, yangının elektrik kontağından veya açıkta bırakılan bir ateşten kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Yetkililer, köyde benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara yangın güvenliği ve depolama alanlarında alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu.

Köylüler endişeli

Yangın sonrası konuşan köy sakinleri, bölgede son haftalarda artan sıcaklık ve rüzgar nedeniyle benzer olayların yaşanabileceğine dikkat çekti. Sorkun köyü muhtarlığı ise hasar tespiti için çalışma başlattı ve mağdur ailenin geçici olarak akrabalarının evine yerleştirildiği bildirildi.