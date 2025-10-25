Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda il merkezindeki bir adreste “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapıldığı bilgisine ulaştı. Hızla harekete geçen narkotik ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

81 gram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon kapsamında adreste yapılan detaylı aramalarda 81 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddenin sokak satıcılarına dağıtılmak üzere hazırlandığı değerlendirilirken, ekipler olayla bağlantısı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bazı materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi

Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.