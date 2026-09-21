Son Mühür- Sermaye piyasalarını sarsan fon krizinin gölgesinde Borsa İstanbul yaraalarını sarabilecek mi sorusuna cevap aranıyor.

Büyük bir çoğunluğu küçük yatırımcı 500 binden fazla iinsanın 800 milyar lirayı aşan büyüklükteki bir krizin öznesi olduğu süreçte SPK, tasfiye edilecek fonlarla ilgili süreyi 3 aydan 6 aya çıkartma kararı almıştı.

Borsa İstanbul'da nakit baskısını hafifletmek adına atılan adım sonrası BIST 100 ve BIST 30 hisselerinin performansı taban tabana zıt oldu.

BIST100 hisseleri yüde 0.50'yi aşan düşüşle 13.200 puan seviyesine gerilerken aynı süreçte BIST30 hisseleri pozitif bir tablo sergileyerek yüzde 0.30'un üzerinde yükseliş gösterdi.

Etkileri uzun sürebilir...



Fon krizini değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Tam bir çıkmazın içerisindeyiz. Şu andaki mevcut durumun travmatik yansımaları çok uzun süre devam edecek gibi duruyor'' hatırlatmasında bulundu.



''Sadece taban olan düşen yüzlerce hisse değil, onun yanında fonlarını bozdurmayanların, başka hisselerdeki satışları kredisini kapatamayanların, diğer mallarına rücu edilmesi gibi pek çok şeye yol açabilecek bir durum var'' diyen Murat Bilen,

''Burada ihmali olan pek çok kesim olduğu için bu operasyonların bir süre daha devam etmesi, tutuklamaların ve görevden alınmaların devam etmesi mümkün.

Benim borsacılık hayatımda 30-35 senede gördüğüm belki toparlanması en zor süreçlerden bir tanesiyle karşı karşıyayız.

Rakamlar çok büyük. Fiyatlar inanılmaz şişkin. Yani bugün SPK'nın tasfiye süresini üç aydan altı aya çıkartılması bu yaraya merhem olmayacaktır diye düşünüyorum. Daha yeni tedbirler alınmadigi sürece piyasanın daha çok sıkıntı yaşayacağını öngörmek çok zor değil'' mesajı verdi.