19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Uşak’ta “Kahramanlarla Kardeşlik Yürüyüşü” düzenlendi. Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda sona erdi. Protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından meydanda anma programı gerçekleştirildi.

Tören çelenk sunumuyla başladı

Program, Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi Başkanı İsmail Soyöz’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

“Gazilik, Türk kahramanlığının yaşayan destanıdır”

Günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şube Başkanı İsmail Soyöz, “Kan dökülerek vatan olan bu topraklar, Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyan fedakâr kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının ve Türk fedakârlığının yaşayan destanıdır” ifadelerini kullandı.

Geniş katılım

Törene, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve aileleri katıldı.