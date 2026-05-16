Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) her geçen gün gücüne güç katıyor. TSK’nın en büyük planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, modern askeri tıp teknolojilerinin gövde gösterisine de sahne oldu. Tatbikatta görev alan yerli ve yabancı askeri personelin ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarını anında karşılamak amacıyla devreye alınan tam donanımlı Mobil Diş Ünitesi, tanıtıldı.

Arazi aracı üzerine entegre ünite

Urla’daki Menteş Atış Tatbikat Bölge Komutanlığı’nda konuşlandırılan sağlık aracının zorlu arazi koşulları ve en sert hava şartlarında bile kesintisiz hizmet verebilecek teknik altyapıya sahip olduğu belirtildi. Mercedes Unimog U400 arazi aracı üzerine entegre edilen ünite, adeta seyyar bir diş hastanesi konseptiyle tasarlandı.

Acil ve kritik operasyonlar yapılıyor

İçerisinde modern bir diş tedavi koltuğu, ağız içi kamera, entegre röntgen görüntüleme sistemi ve sterilizasyon cihazı yer alan mobil araçta, her türlü ekipman da yer alıyor. İki askeri diş hekiminin görev yaptığı ünitede; dolgu, kanal tedavisi, diş eti hastalıklarına müdahale ve diş çekimi gibi tüm acil ve kritik operasyonlar başarıyla uygulanabiliyor.

Uygulamanın temel amacı ise tatbikata katılan çok uluslu askeri personelin diş kaynaklı sağlık sorunlarına yerinde ve hızla müdahale etmek.