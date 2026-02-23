Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Selway Outlet AVM’nin kurucusu iş insanı Mehmet Tekinalp, merhum babası Hacı Mustafa Tekinalp adına inşa ettirdiği caminin tamamlandığını açıkladı. Açık ve kapalı bölümleriyle aynı anda yaklaşık 5 bin kişinin ibadet edebileceği yapı, yalnızca bir ibadethane olarak değil, sosyal donatı alanlarıyla birlikte planlandı. Külliye bünyesinde kadın sığınma evi, aşevi, toplantı ve konferans salonları, kütüphane ve dinlenme alanları yer aldı.

“Büyük bir heyecanla açılışı bekliyoruz”

Resmi açılış töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımını beklediklerini belirten Mehmet Tekinalp, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan açılış töreninin projeye ayrı bir anlam katacağına inanıyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi Hacı Mustafa Tekinalp Camii’ni İzmir’e armağan ettiğimiz için huzurlu ve mutluyum” dedi. Tekinalp, projenin bölgeye önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, “Bölgeye devrim niteliğinde bir katkı sağlayacak” açıklamasında bulundu.

“Camiler dayanışmanın yeridir”

Camilerin yalnızca ibadet mekânı olmadığını vurgulayan Tekinalp, şu ifadeleri kullandı: “Camiler ibadethane olduğu kadar, muhabbetin, tanışmanın, kaynaşmanın ve dayanışmanın yeridir. Cemaati olmayan her cami ne kadar görkemli olursa olsun eksik kalır. Çocuk sesleriyle, gençlerin heyecanıyla ve hanımların katılımıyla dolan camiler anlam kazanır.”

Üniversite öğrencileri başta olmak üzere bölge halkını camide görmek istediklerini belirten Tekinalp, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ilgili valilere, il müftülerine, çalışma ekibine ve ailesine teşekkür etti.

Babasının ismini yaşatıyor

Tekinalp, merhum babası Hacı Mustafa Tekinalp’in adını böyle kapsamlı bir külliyede yaşatmanın kendisi için onur olduğunu ifade etti. Ailenin geçmişte Narlıdere 2. İnönü Mahallesi’nde 1980’li yıllarda yaptırdığı Fatih Camii ile başlayan hayır geleneği, Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkesindeki bu yeni proje ile devam etti.